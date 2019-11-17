كارول سماحة في الصدارة وفيلم “بالصدفة” الأوّل عربيًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه في لبنان وتصدّرة المرتبة الأولى، ها هو فيلم “بالصدفة”، للنجمة اللبنانية كارول سماحة يتسلّق إلى المرتبة الأولى في السينمات العربية بعد ساعات على إنطلاق عرضه في عدد من بلدان المنطقة.
وشهدت صالات السينما في الأردن، الإمارات والمملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت إقبالًا كبيرًا على فيلم “بالصدفة”. وفي فترة قصيرة جدًا قلبت كارول سماحة المعادلة واستحوذت على صدارة ترتيب الأفلام في شباك التذاكر بالوطن العربي.
وكانت كارول سماحة قد احتفلت باطلاق الفيلم في عدد من البلدان العربية ومنها لبنان، الأردن والإمارات بحضور الممثلين المشاركين فيه وصناعه.
فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
لمشاهدة فيديو أغنية الفيلم:
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