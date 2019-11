سيلين ديون تستعيد عرش الصدارة الفنية بألبوم “الشجاعة”

متابعة بتجـــــــــرد: رغم المرحلة العصيبة التي مرّت بها بعد وفاة زوجها، الداعم الأكبر لها والمنتج الذي أوصلها الى القمّة الغنائية، اختارات النجمة العالمية سيلين ديون المضي قدمًا في مسيرتها الفنية، وطرحت مؤخرًا ألبومها الجديدة الذي يحمل اسم Courage – “الشجاعة”.

العمل احتلّ المرتبة الأولى في قائمة الأعمال الغنائية الأكثر رواجًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، بعد مرور ساعات قليلة على إطلاقه، لتستعيد به سيلين ديون عرش الصدارة.

ويتضمن ألبوم “الشجاعة”، عشرين أغنية وهي Flying On My Own، Lovers Never Die، Falling In Love Again، Lying Down، Courage، Imperfections، Change My Mind، Say Yes، Nobody’s Watching، The Chase، For The Lover That I Lost، Baby، I Will Be Stronger، How Did You Get Here، Look At Us Now، Perfect Goodbye، Best Of All، Heart Of Glass، Boundaries وThe Hard Way.

وكانت سيلين ديون قد طرحت منذ أيام كليب خاص بأغنية عنوان ألبومها “الشجاعة”، وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة حيث تخطى المليون ونصف المليون مشاهدة بعد 72 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وتصدّرت سيلين ديون طيلة الأيام الماضية عناوين أهم الصحف والمجلات والمواقع الفنية الأجنبية والعربية، خاصة أنها تعتبر من عمالقة الفن ودائمًا ما يرتبط اسمها بالنجاح لما تتمتّع به من جماهيرية جارفة في العالم.

