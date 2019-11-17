محمد السالم نجم مهرجان العيد الوطني في البحرين

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي الفنان العراقي محمد السالم، مهرجان العيد الوطني لمملكة البحرين لهذا العام.
وقد أعلنت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط عن مشاركة السالم في إحياء الحفل الغنائي الثاني الذي سيقام خلال فعاليات مهرجان العيد الوطني يوم السبت 14 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
ويقام الحفل الغنائي للفنان محمد السالم في المنطقة الترفيهية خلف المدرج الرئيسي، وسيتمكن جميع زوار المهرجان من حضور هذا الحفل بدون دفع أي رسوم إضافية.
ويقام مهرجان العيد الوطني من 13 حتى 16 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن محمد السالم مغن من مواليد بغداد وبدأ مسيرته الفنية عام 2006، ولديه العديد من منها “قلب قلب” و”أهواك أنا”.
وكان السالم قد زار البحرين للمشاركة في العديد من المناسبات والأعياد والوطنية والمهرجانات ، ومنها حفل ختام مهرجان بطولة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، حيث شارك بحفل أقيم في استاد البحرين الوطني .
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