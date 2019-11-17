أشرف عبدالباقي يعرض كواليس استقبال مسرحيته بموسم الرياض

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هشام لاشينالأحد 2019/11/17 01:19 م بتوقيت أبوظبي
الممثل المصري أشرف عبدالباقي
كشف الممثل المصري أشرف عبدالباقي عن كواليس استقبال مسرحيته "كلها غلط.. جريمة في المعادي" خلال ليلة الافتتاح واليوم التالي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، عبر فيديو نشره على حسابه الخاص بـ"أنستقرام".
ووجه أشرف في الفيديو شكره لجمهور الرياض، كاشفا أن عرض الليلة الثانية كان بحضور كل من سفيري مصر والإمارات في المملكة العربية السعودية.
وكان جمهور كبير احتشد لمتابعة العرض المسرحي الذي سبق عرضه بجدة الشهر الماضي، ويستمر على المسرح العربي بالرياض أيام 14 و15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد، ويشارك البطولة مع أشرف عبدالباقى مجموعة كبيرة من الممثلين؛ منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني.
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