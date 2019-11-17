راغب علامة يفجّرُ موجة من الضّحك في ذافويس.. ما علاقة أحلام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تخلُ حلقة برنامج ذا فويس The Voice، لهذا الأسبوع من مناوشات بين الفنان اللبنانيّ راغب علامة، وزميلته الإماراتية أحلام.

وتعمّد راغب هذه المرّة السّخرية من أحلام بطريقة فجّرت ضحك الحضور، عندما قلّد طريقة الفنانة بمعاتبة المتسابق رضوان الأسمر، ووصفته بـ"البخيل".

البداية كانت حينما علّقت أحلام على أداء المتسابق المغربيّ رضوان الأسمر، ووصفته بالبخل في أدائه إشارة منها إلى أنّ لديه الكثير من الإبداع، ولكنّه لم يقدّمه على المسرح.

وهنا قلدها راغب علامة حيث قاطع إشادة الفنانة سميرة سعيد بالموهبة التي تليه، عبر تقليده طريقة أحلام بقوله: "بس بخيل"، وضج مسرح ذا فويس بالضّحك فور تقليد راغب علامة لطريقة حديث أحلام، التي أشعلت العرض الأوّل من البرنامج.

يُذكر أنّ هذا السبت شهد الحلقة الأولى من العروض المباشرة، من الموسم الخامس، من برنامج ذا فويس The voice.

وعادة ما تنشب بين الثنائيّ مناوشات، ففي وقت سابق فاجأ المطرب اللبناني، أحلام بعمل "بلوك" لها، في الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، لمنعها من اختيار أحد المواهب وضمّها إلى فريقه، وهي خاصيّة موجود في البرنامج.

Advertisements

وكانت خلافات حادّة نشبت بين علامة وأحلام، في برنامج "أراب أيدول"، على إثرها ترك الأوّل عضوية لجنة تحكيم البرنامج.

وقال راغب علامة، خلال مؤتمر صحفيّ، إنّ برنامج ذا فويس يختلف تمامًا عن "أراب أيدول"، مضيفًا: "ممكن يكون هناك مجاملات لأحد، أما في "ذا فويس" فلا يوجد مجاملات فكل واحد له فريقه وهو قائده لاختيار فائز باللقب، والعلاقة الآن لا يوجد فيها التضارب الذي كان موجود سابقًا ولكن هذا لا يمنع بعض المزاح مع بعضنا".

وعن أوّل لقاء جمع بينهما بعد خلاف سنوات قال: "اللقاء كان وديًا جدًا، وأحلام متغيرة كتير قلبًا وقالبًا حتى في الشكل ويمكن هذا فرق".

كما وجّه لها رسالة في نهاية كلامه جاء فيها: "أهلا وسهلا فيها وأنا سعيد نرجع نجتمع ببرنامج واحد".

ويشارك في التحكيم بالموسم الخامس والجديد من برنامج "ذا فويس"، المُذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، راغب علامة، وأحلام، ومحمد حماقي، وسميرة سعيد.