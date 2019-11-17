شام ابنة أصالة: أرغبُ في الزّواج ولكنْ..

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، سؤالًا غير متوقّع من أخيها غير الشّقيق "آدم" وذلك بعد اقتحامه تسجيلًا تلفزيونيًا لها، حيث قال لها: "هل ستتزوجين".

وفوجئت شام بحصول آدم على الميكروفون، ليوجّه هذا السّؤال لها، حيث دخلت في نوبة ضحك، وأرادت عدم الإجابة، إلا أنّها واجهت إصرارًا على الرّدّ.

وقالت شام إنّها تريد أنْ تتزوّج وتنجب أطفالًا وتكوّن أسرة مثل كلّ الناس، مضيفة: "أرغب في ذلك، ولكن ما حدا اتقدم لي حتى الآن".

وأضافت: "آدم وعلي - نجلا أصالة من المخرج طارق العريان- أصبحا كل شيء في حياتي، منذ أن أنجبتهما أمّي أصبحا هما أصدقائي، ولم يعد لدي أصدقاء غيرهما".

وافتتحت شام مؤخرًا عيادة للتجميل، وخضع للعلاج لديها عدد من النجوم، بينهم محمد رمضان، وحلا شيحة، ورامي صبري، وغيرهم.

وتحرص نجلة أصالة على دعم والدتها في حفلاتها الغنائية، حيث حرصت مؤخرًا على حضور حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، والذي أحيته المطربة السورية.

وجاء آخر ظهور لشام الذهبيّ برفقة عدد من نجوم الفنّ، بينهم محمد رمضان، وروبي، وسلمى أبو ضيف، وبسمة بوسيل، وهم يرقصون على أغنية "انساي" التي طرحها الفنان سعد لمجرد، ومحمد رمضان على طريقة الديو.

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وشاركت شام في الرّقص مع روبي ومحمد رمضان على أغنية "إنساي"، ومقطع من أحدث أغنيات رمضان، والتي تحمل عنوان "السلطان".

وكانت شام الذهبي قد عانت من حالة حزن مؤخرًا، وثّقتها في مقطع فيديو لبكائها وهي توجّه رسالة إلى والدتها، على وقع أغنية لها عبر التلفزيون خلال حفلها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت "شام" إنها تحبّ والدتها وتشير إلى أنها تمثل "كل حاجة" في حياتها، مضيفةً أنَّ مشاعر رائعة تنتابها عندما تشاهدها تغني عبر شاشة التلفزيون.

وسبق أنْ كشفت شام الذهبيّ عن إنهائها الخلافات مع والدها المنتج أيمن الذهبيّ، وظهرت مع أنجيلا أختها من أبيها.

ويأتي لقاء شام بشقيقتها الصّغيرة ووالدها استمرارًا للعلاقة الجديدة التي بدتْ قويّة في الآونة الأخيرة، خاصّة وأنّ الأولى نشرت لها أكثر من صورة في الفترة الماضية برفقتهما.

وكان أيمن الذهبيّ قد تزوّج هو الآخر في السّنوات الماضية، ودخل في قطيعة مع شام وخالد؛ ابنيه من أصالة، ورغم أنّ العلاقة قد عادت من جديد بين شام ووالدها، إلا أنّ الجمهور قد تساءل عن شقيقها خالد بشأن ما إذا تصالح مع والده أم لا، خاصّة وأنّهما لم يظهرًا سويًا.