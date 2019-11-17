تعرف علي موعد إطلاق كاميلا كابيلو ألبومها الغنائي الثاني " Romance "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كاميلا كابيلو أنه تستعد حاليا لإطلاق ألبومها الغنائي الثاني، والذي يحمل اسم " Romance " و ذلك يوم الجمعة 6 ديسمبر، وهوالألبوم الذي يضم أغنية " Senorita " التي قدمتها كاميلا مع النجم العالمي شون مندس وحقق نجاح مذهل حول العالم و تصدرت قائمة الأغاني السينجل لمدة طويلة في إنجلترا .
كذلك يضم الألبوم أغنيات التي أطلقتها كاميلا بطريقة السينجل مثل " Liar " التي أثارت ضجة فور إطلاقها كذلك "Shameless" و "Cry for Me ” و “Easy ، وحسب موقع " أوفيشال شارتز " أن كاميلا أعلنت أنها استمتعت جدا بالمشاركة في كتابة أعمال هذا الألبوم .
من جهه أخري تشارك كاميلا كابيلو في حفل " American Music Awards " والمقررإقامته في 24 نوفمبرالجاري مع عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم سيلينا جوميزوشانيا توين و دوا ليبا وأنضمت أيضا للقائمة كل من ليزو و بيلي إيليش .
النجمة كاميلا كابيلو
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