شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي موعد إطلاق كاميلا كابيلو ألبومها الغنائي الثاني " Romance " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كاميلا كابيلو أنه تستعد حاليا لإطلاق ألبومها الغنائي الثاني، والذي يحمل اسم " Romance " و ذلك يوم الجمعة 6 ديسمبر، وهوالألبوم الذي يضم أغنية " Senorita " التي قدمتها كاميلا مع النجم العالمي شون مندس وحقق نجاح مذهل حول العالم و تصدرت قائمة الأغاني السينجل لمدة طويلة في إنجلترا .

كذلك يضم الألبوم أغنيات التي أطلقتها كاميلا بطريقة السينجل مثل " Liar " التي أثارت ضجة فور إطلاقها كذلك "Shameless" و "Cry for Me ” و “Easy ، وحسب موقع " أوفيشال شارتز " أن كاميلا أعلنت أنها استمتعت جدا بالمشاركة في كتابة أعمال هذا الألبوم .

من جهه أخري تشارك كاميلا كابيلو في حفل " American Music Awards " والمقررإقامته في 24 نوفمبرالجاري مع عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم سيلينا جوميزوشانيا توين و دوا ليبا وأنضمت أيضا للقائمة كل من ليزو و بيلي إيليش .



النجمة كاميلا كابيلو