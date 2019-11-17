شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يستعد لجولة فى أمريكا نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب وائل كفورى لإحياء 4 حفلات غنائيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر نوفمبر المقبل وتحديدا يوم 7 فى ولاية لوس أنجلوس، ويوم 8 بمدينة اتلانتيك، ويوم 14 بمدينة ديترويت ويوم 15 بمدينة ميامى، ومن المقرر أن يقدم "وائل" من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

ومن ناحية أخرى يحيى وائل كفورى حفلا غنائيا بمشاركة المطرب ملحم زين، الجمعة المقبل بإحد الفنادق الكبرى بدولة دبى.

يشار إلى أن وائل كفورى طرح أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.