45 حلقة.. تفاصيل أولى بطولات أحمد صلاح حسني "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف مصدر مقرب من مسلسل "ختم النمر" تفاصيل العمل، الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد صلاح حسني.

وأوضح المصدر أن المسلسل 45 حلقة، وينتمى لنوعية "التشويق" ويدور في إطار اجتماعي بهدف إرساء العادات والتقاليد المصرية.

وأشار المصدر إلى أن قصة المسلسل كتبها المخرج أحمد سمير فرج، بينما تولى السيناريست محمد عبدالمعطي كتابة السيناريو والحوار، وهو الثلاثي الذي تعاون في مسلسل حكايتي من بطولة ياسمين صبري، وعرض في رمضان الماضي.

ولفت إلى أنه تجرى اجتماعات للوقوف على تفاصيل العمل واختيار أبطاله، ولم يتحدد موعد بدء التصوير، ولكنه سيعرض في موسم الشتاء الحالي.

Advertisements

وأكد أنه لم يتوقع التعاقد مع أي ممثل آخر باستثناء الفنان أحمد صلاح حسني.

كان أحمد صلاح حسني، قد كشف عن مسلسله المُقبل، عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر حسني، منشورًا مكتوبًا عليه "ختم النمر"، وعلق: "مسلسل ختم النمر، إنتاج شركة سينرجي وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.. ادعو أن شاء الله بالتوفيق"

وخاض أحمد صلاح حسني السباق الرمضاني السابق، بمسلسلي "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، و"لاَخر نفس" لياسمين عبدالعزيز.