تراند اليوم : الموت يفجع ابنة هيفاء وهبى

فجع الموت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، وتدعة زينب نصر فياض.حيث ابنتها زينب، نعيا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، بعد وفاة جدها من والدها.وقالت: "فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت أعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل".ثم نشرت زينب فياض، صورة لجدها الراحل مع ابنتيها رهف ودانييلا، وعلقت عليها قائلة: "رح تضل بقلبي للأب"، مشيرة برمز القلب المنكسر على الصورة.

والمعروف أن هيفاء وهبي قد تزوجت نصر فياض في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغير ثم حدثت القطيعة.