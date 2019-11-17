تراند اليوم : قصة منام رأته زوجة الفنان يونس شلبي .. وعرفت منه أنه سيموت...

روت سيدة عبد الحميد - أرملة الفنان الراحل يونس شلبي - تفاصيل منام رأته قبل وفاة زوجها .

وقالت في تصريحات لقناة مصرية: "قبل وفاته سافرت إلى سيناء بسبب مسألة تتعلق بدراسة نجلي ونمت هناك ورأيت ليلتها أنني أكتب نعي يونس شلبي بيدي وأنني أصرخ وأطالب بالذهاب إليه لأنه يحتاج لي".

وأضافت: "بعدها سافرت إلى القاهرة ورجعت للمنزل وجدته مريضا بالفعل .. وبعدها تم نقله للمستشفى وبعد 25 يوما من هذا المنام فاضت روحه إلى بارئها".

