قبل 6 أيام من موعدها.. ساعة واحدة كفيلة بنفاد تذاكر “ليلة السندباد”

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس لجنة موسم الرياض، المستشار تركي آل الشيخ، نفاذ كافة تذاكر ليلة السندباد والمخصصة للفنان راشد الماجد. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كشف تركي آل الشيخ، مساء اليوم السبت، رقم التذاكر المباعة التي وصلت إلى 15 ألف تذكرة، مضيفًا أن الموقع الإلكتروني الخاص بالحجوزات سجل نحو 114 ألف زائر. ويُقام حفل «ليلة السندباد» على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الجمعة المقبلة بتاريخ 22 نوفمبر، وتقوم على تنظيمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات .

و«موسم الرياض»، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا؛ حيث بدأ في 11 أكتوبر وينتهي منتصف ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع. وشهد الموسم إقامة العديد من الحفلات الغنائية لأشهر الفنانين العرب والسعوديين، وكذلك أحداث عالمية ورياضية وأخرها «سوبر كلاسيكو» الذي جمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل، مساء أمس الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.