ايشواريا راي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثامن وسط عائلات نجوم بوليوود .. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفلت ملكة جمال عالم السابقة، ونجمة بوليوود ايشواريا راي باتشان وزوجها الممثل أبهيشيك باتشان بعيد ميلاد آراديا الثامن.

وبطبيعة الحال، شهد حفل أصغر حفيدة لعائلة باتشان حالة من البذخ، سواء فيما يتعلق بالنفاث، أو تجمع عدد كبير من عائلات النجوم في بوليوود، مع أطفال مشهورين آخرين.

تم تنظيم جزء من عيد ميلاد في قصر باتشان في جالسا. بينما لا تزال الصور الداخلية التي تنشرها المواقع الفنية والسوشيال ميديا قليلة، حيث كان المصورون موجودين خارج البوابات، وبالكاد كانوا يستطيعون التقاط صور للضيوف القادمين والذاهبين.

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ظهرت إحدى صور آراديا في عيد ميلادها، في الصورة، نشاهد الطفلة ووالدتها، ايشواريا، مع عائلة مصور المشاهير، دابو راتناني.

من بين الحاضرين في عيد ميلا، كان كاران جوهر أول من وصل في وقت مبكر. رافق أبنائه ياش وروهي إلى هذا الحفل، اللذين بدا رائعتن إلى أقصى الحدود.

كما لم يستطع النجم الكبير شاروخان عن الحضور مع ابنه أبرام. لكن تعذر مشاركة ولداه الآخران، آريان وسوهانا، لأنهما كيبران للغاية بالنسبة لحفلة عيد ميلاد آراديا الآن. وكانت جوري قد حضرت معهما أيضًا. من النادر جدًا أن نرى هؤلاء الثلاثة معًا.