ياسمين صبري آخرهنّ.. مواصفاتُ فتى الأحلام لهؤلاء الفنانات (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تبدو مواصفات فتى الأحلام التي تتمنّاها كلّ فتاة متشابهة نوعًا ما، ممّا يجعل الشّاب الراغب في الفوز بقلب حبيبته أنْ يتعرّف على هذه المواصفات ويبذل جهده للتحلّي بها.

هناك عادات وتقاليد تبقى سائدة ومتباينة بحسب الأعراف المتّبعة. لكنّ ذلك لا يمنع أنْ ترسم الفتاة ملامح شخصيّة حبيبها، منهنّ من يجدنَ طلبهنّ، وأُخريات ينتظرنَ حتى يأتي فارس أحلامهنّ، وقد ينتهي بهنّ المطاف في النهاية أنْ يتراجعنَ ويقرّرنَ الزّواج دون وضع لائحة من الشّروط التي رسمنها مسبقًا.

هذا الأمر لا ينطبق على الفتيات وحدهنّ، فالشّباب كذلك الأمر، يضعون شروطهم لاختيار شريكتهم المستقبلية. غير أنّ الأمّهات يكون لهنّ دور كبير كذلك في مساعدة أبنائهنّ لدى البعض من العائلات.

وعند الحديث عن الفتيات أيضًا، فإنّ نجمات الفنّ تحدّثنَ في مناسبات كثيرة عن مواصفات فتى أحلامهنّ، وبدت كلّها متشابهة نوعًا ما، فتقدير واحترام عملهنّ كان في سلّم أولويّاتهنّ، ومن ثمّ جاءت أمور أخرى في شخصيّته.

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فالجديّة والاجتهاد والكفاءة بالاعتماد على نفسه في كلّ ما يتعلق بالأمور الخاصّة بها وبه، وأنْ يكون سندًا حقيقيًّا لها يحميها، ويعمل على حلّ مشاكلها، كلّها صفات تحدّثنَ عنها النجمات، ولم يخرجْ عن الإطار العام بالنسبة لشروط الفتيات ككل. إضافة إلى الرومانسية والقدرة على التخطيط للمستقبل، وأنْ يكون قادرًا على تحمل مسؤوليته ومسؤوليتها.

في المقابل وضعت فنانات أخريات شرطًا أساسيًا في مواصفات فتى أحلامهنّ، وهو أنْ يكون غنيًا، لديه رصيد بنكيّ، وسيارة فاخرة، وفيلا مميّزة، ليضمَنّ حياتهنّ وفق اعتقادهنّ. وتحدّثنَ عن ذلك في منابر إعلامية كثيرة دون تردّد من أنهنّ قد يتعرّضن للانتقادات، وهو ما حصل بين المتابعين على منصّات مواقع التواصل.

آخر تلك الفنانات اللاتي تحدّثنَ عن صفات فتى أحلامهنّ كانت ياسمين صبري قبل أيام قليلة، ورغم أنّ هناك من اعتبر أنّ شروطها طبيعية، غير أنّها أثارت الجدل أيضًا بين الجمهور.

وفي النهاية كانت الصّفة الأبرز في مواصفات فتى الأحلام عند نجمات الفنّ هي الصّدق، لأنهنّ يعتبرنها عُملة نارة بين الشّباب في الوقت الحاليّ، لمواقف وأحداث تعرّضنَ لها، أو سمعنَ عنها.