رامي عادل إمام يُظهرُ والده في كواليس "فالنتينو".. السّيجارة لا تفارقه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصل المخرج المصريّ رامي إمام، تحدّيه للإشاعات التي تنال من والده الزعيم عادل إمام، بشأن حالته الصحية خلال الفترة الحالية، التي ينشغل فيها الثنائي بتصوير مسلسل "فالنتينو" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

فبعد تداول صورة مُسرّبة لعادل إمام من كواليس تصوير المسلسل، عقب انتشار شائعة وفاته، شارك رامي إمام الجمهور عبر حسابه الشخصيّ على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه الزعيم بجواره ممسكًا بـ"سجارة"، والسّيناريو الخاصّ بالعمل.

وقال رامي في الفيديو: "بصوا يا جماعة مين جنبي، الزعيم بيذاكر، بيحفظ دوره، مفاجأة"، لينهي بذلك الجدل المثار حول الحالة الصحية للفنان الكبير.

ولاقي الفيديو انتشارا واسعًا على مواقع التواصل، وتفاعل معه العديد من المتابعين، وكان أكثر ما لفت انتباه المعلّقين، قيام الزعيم بالتدخين رغم تقدّمه في العمر، مشيرين إلى أنّه يجب على أسرته الحرص بشكل أكبر على حالته الصحيّة وعدم السّماح له بالتدخين في هذا السّنّ.

وكانت إشاعات قد تردّدت تُفيد بوفاة عادل إمام، خاصة بعد المنشور الذي كتبه نجله محمد إمام عبر حسابه الشخصيّ في "إنستغرام"، طلب خلاله الدعاء لكلّ من رحل عن عالمنا.

يُذكر أنّ مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام كلّ من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين.

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ويقدّم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" شخصيّة رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفيّة عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقيّ اجتماعيّ.

ويُعدّ هذا المسلسل هو العمل الثاني الذي يجمع داليا البحيري بالزعيم عادل إمام؛ إذْ سبق وشاركته بطولة فيلم "السفارة في العمارة" عام 2005.

ويتمتّع عادل إمام بعلاقة وطيدة مع داليا البحيري، حيث سبق وأنْ احتفل بعيد ميلادها أثناء تصوير مشاهد مسلسل "فالنتينو".

وشارك في احتفالية عيد الميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، وبعض النجوم المشاركين في العمل، وقام الفنان عادل إمام بتقطيع الكيكة للجميع.

وبدا إمام مرهقًا بعض الشّيء؛ إذْ بدتْ ملامح التّعب واضحة على وجهه، وكالعادة لم يتخلَّ عن سيجارته أثناء الاحتفال.