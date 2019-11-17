باسم سمرة يؤكد أنه يستعد للسفر إلى أوكرانيا لمشاركته في فيلم "أشباح أوروبا"

يعيش الفنان باسم سمرة حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في بطولة فيلم “صندوق الدنيا”، وفيلم “دماغ شيطان” مع الفنانة رانيا يوسف، بالإضافة إلى مشاركته بفيلم “أشباح أوروبا” مع الفنانة لهيفاء وهبي. وقال باسم : “إنه انتهى من تصوير ٥٠٪ من مجمل مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم “صندوق الدنيا”، معبرًا عن سعادته بالعمل مع مجموعة من الفنانين والأصدقاء خلال هذا العمل”. وأشار سمرة إلى أنه عن على الرغم من الانتهاء من تصوير نصف مشاهده بالفيلم لكنه لم تجمعه مشاهد بالفنانة رانيا يوسف.



وعلى جانب متصل، قال سمرة إنه يستعد خلال الفترة المقبلة للسفر إلى أوكرانيا وجنوب إفريقيا، من أجل استكمال تصوير مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم”أشباح أوروبا”، مع هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي. يشار إلى أن فيلم “صندوق الدنيا” تدور أحداثه حول عدد من الحكايات والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

ويصور طاقم العمل حاليًا في إحدى أسطحة بيوت منطقة وسط البلد، كما صوروا العديد من المشاهد في مناطق متفرقة منها سقارة، والعياط، والصف.

“صندوق الدنيا” بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، علي صبحي ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري .



بينما يشارك في فيلم “أشباح أوروبا” عدد من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أروى جودة، مصطفى خاطر، وإخراج محمد حماقي، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، شريف يسري، محمد أبو السعد.

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