شيرين عبد الوهاب تؤكد أنها كانت لديها رهبة خلال صعودها على مسرح السعودية

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها تفاجئت بإن الحفلة التي أقامتها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، على مسرح مفتوح وكان لديها رهبة فى البداية، قائلة:”مهما كبرنا هنفضل نخاف في لحظة طلوعنا على المسرح”.

وأضافت شيرين، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، على هامش احتفالات موسم الرياض، أن جميع الحفلات التي تحييها لها أصداء عظيمة واستقبال كبير، موضحه إنها كانت تخاف من الغناء باللهجة الخليجية.

وروت شيرين، عن المعجب الذي حضر جميع حفلاتها في مختلف البلاد، وقالت:”إنه يدعي “هاربت” من سويسرا، مشيرة إلى إنه يرسل لها أغلي أنواع” الشكولاتة”، مردفة:”بيعملني كأني طفلة وبضعف قدامة الحب اللي من النوع ده”.

وفي نفس السياق، أكدت شيرين على إنها دائمًا بعد إنتهاء من حفلتها تقوم بالتسبيح، قائلة:” أفضل اسبح وأحمد ربنا كتير جدًا، وقبل وبعد الحفل باكل كمية كبيرة من الشيكولاته الغامقة وفراولة لتحسين المزاج.. وأفضل اسبح لحد ما أنام”.

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