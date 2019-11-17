شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدمة حفل American Music Awards لعام 2019 فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ القائمون علي حفل American Music Awards المقرر إقامته فى 24 نوفمبر الجارى فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا، أن النجمة العالمية سيارا ذات الـ34 عاما هى التى ستقوم بتقديم فقرات الحفل لهذا العام، وهو الخبر الذى لاقى حماس الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، حيث ينتظرون هذا الحدث الضخم الذى سيضم عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم الغناء.

يذكر أن سيارا بدأت حياتها المهنية فى 2002 واستطاعت أن تحقق نجاح مذهل حول العالم، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها "i bet " و " never ever " و " promise " وغيرها.