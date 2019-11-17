شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد أول المنضمين لفيلم أكرم حسنى "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الكوميدى بيومى فؤاد لفيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى الذى يحمل اسم مبدئى، ويعد أول المنضمين للعمل، حيث يواصل حسنى تحضيرات الفيلم واختياراته للأبطال المشاركين فى العمل مع المخرج محمد سامى وأيمن وتار مؤلف العمل.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل ويبدأ أكرم حسنى تصوير الفيلم بعد انتهاء موسم دراما رمضان، بسبب انشغاله فى مسلسل "تيمون وبومبا" مع النجم أحمد فهمى، والذى يواصل تحضيراته فى الوقت الحالى استعداداً لانطلاق التصوير، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى.

يشار إلى أن بيومى فؤاد يواصل تصوير مشاهده فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع النجم كريم عبد العزيز، وانتهى من مشاهد أسوان بالكامل، ويتبقى له أيام قليلة وينتهي من التصوير بشكل نهائى.

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان بيومى فؤاد عرض فيلم "ديدو" المقررعرضه فى دورالعرض السينمائى فى رأس السنة آخر بطولة كريم فهمى، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، هدى المفتى وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف وهم أحمد فهمى، هشام ماجد، سيناريو وحوار كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح .