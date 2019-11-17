أحمد فؤاد يشارك فى مهرجان الرواد الدولى للمسرح بعرض "بلا مخرج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج أحمد فؤاد بمهرجان الرواد الدولى للمسرح بالمغرب بالعرض المسرحى "بلا مخرج" تأليف جان بول سارتر. العرض يقدم من خلال فرقة صوفى للفنون الأدائية بدعم من مشروع وجهات التابع لمؤسسة المورد الثقافى ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد وبطولة محمد حفظى ونورا عصمت وجاسمين أحمد ومحمد عبد الله وسينوغرافيا أبو بكر الشريف وموسيقى محمد عبد الله ودعايا محمد إبراهيم ومخرج منفذ ميريت ميشيل ومحمد حجازى. جدير بالذكر أن العرض حاز على جائزة أفضل ممثلة ومخرج بمهرجان أيام المسرح المغاربى الدولى بالجزائر، كما حصل على جائزة أفضل ممثل وممثلة بمهرجان الشباب المبدع بمصر. وأكد المخرج أحمد فؤاد، لـ"الخليج 365"، أنه سعيد بأن العرض مازال يُقدم فى العديد من المحافل الدولية بعد أن تم تقديمه بالمهرجان القومى للمسرح ومهرجان بجاية الدولى بالجزائر ومهرجان الأيام المغاربى بالجزائر ليكون ممثلا للمسرح المصرى وخاصة مسرح الشباب.

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