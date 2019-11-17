شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يتعاون مع محمد عبد المنعم فى 5 أغانى بألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب والملحن محمد المنعم مع النجم حكيم فى ألبومه الجديد بـ5 أغنيات، من كلمات مصطفى حسن ومحمد سلام، ومحمود صلاح، وتوزيع أشرف البرنس، وباسم منير.





ولم يكشف عبد المنعم عن أسماء الاغانى حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرح الأغانى فى الفترة المقبلة حسبما أكد محمد عبد المنعم لـ"الخليج 365".

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ومن ناحية أخرى يشارك المطرب محمد عبد المنعم فى التلحين مع المطرب الشعبى محمود الليثى فى ألبومه الجديد بـ4 أغنيات جديدة، ويتعاون أيضا مع سعد الصغير فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى هى أغنية "متجمعين" التى غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.