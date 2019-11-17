وفاة المخرج التشيكي "فوجتيك جاسنى" عن عمر ناهز 93 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - براج/أ ش أ/
توفى المخرج السينمائى التشيكي "فوجتيك جاسنى"، الذي ينتمي إلى الموجة الجديدة من السينما التشيكية فى الستينيات عن عمر ناهز 93 عاما.
وتمكن المخرج التشيكي الراحل -منذ خمسينيات القرن العشرين- من تقديم ما يقرب من 5050 فيلمًا في تشيكوسلوفاكيا، وفي وقت لاحق في الغرب عندما هاجر بعد الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا عام 1968، وقد تم حظر فيلمه الأكثر شهرة "كل رجال بلدى الطيبين" عام 1968، والذي تناول من خلاله التغييرات الوحشية فى البلاد فى ظل الحقبة الشيوعية. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل مخرج فى مهرجان "كان" السينمائى الدولى عام 1969.
وفي الثمانينات، استقر جاسني في الولايات المتحدة، وألقى محاضرة في جامعة كولومبيا.
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