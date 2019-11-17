في فيديو ساخر.. الحلاني يخشى مواجهة جمهور حفله بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو من كواليس حفله في مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وظهر الحلاني في فيديو ساخر وهو يقف مترددا من الدخول على خشبة المسرح، وعلق: "هيك بيكون الفنان لما يكون خجول وخايف يطلع على المسرح".

وأحيا الحلاني حفلا خلال الأيام الماضية على مسرح سيد درويش، وذلك بعد أحيائه حفلا في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.