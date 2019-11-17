منة فضالي بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت منة في الصور بإطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت فستانا مفتوحا. كانت الفنانة منة فضالي قد تعرضت لحادث سير، ولم تكشف عنه أي تفاصيل. يذكر أن منة فضالي تستكمل تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "ماكو"، وهو من بطولة ناهد السباعي، قصي خولي، سارة الشامي، خالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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