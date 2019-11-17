تراند اليوم : صدمة لفنانة عربية شهيرة بعد دخول مرض السرطان إلى منزلها .. والفنانون يواسونها...

تعرضت فنانة عربية شهيرة |لى صدمة بسبب مرض السرطان ، وسط مواساة زملائها في الوسط الفني.
وتابعت: "بعدها أصيب بدور أنفلونزا وذهبنا به إلى الطبيب ليشتبهوا في بعض الأمور ويجروا بعض الفحوصات ليكتشفوا إصابة نجلي بسرطان الدم".
وتعيش الفنانة سيرين عبد النور حالة نفسية سيئة بسبب إصابة ابن اختها "سابين نحاس" بالسرطان.
و واسى الكثير من الفنانين عبر تويتر "سيرين" ، داعين لنجل أختها بالشفاء.
وشاركت "سابين حداد" قصة إصابة نجلها بالسرطان ، داعية الآباء والأمهات إلى عدم إهمال أي عرض مرضي مفاجيء يحدث لأطفالهم.
وقالت سابين في منشور عبر "انستجرام" إن نجلها بدأ يشتكي من متاعب وقلة نشاط ، ولم تنتبه للأمر وتصورت أن الأمر بسبب مرحلة المراهقة التي يمر بها ، وبعدها أجبرته على الذهاب للتمرينات الرياضية لكنه كان يعود قبل نهاية التمرين بسبب التعب .
وتابعت: "بعدها أصيب بدور أنفلونزا وذهبنا به إلى الطبيب ليشتبهوا في بعض الأمور ويجروا بعض الفحوصات ليكتشفوا إصابة نجلي بسرطان الدم".