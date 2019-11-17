تراند اليوم : صدمة لفنانة عربية شهيرة بعد دخول مرض السرطان إلى منزلها .. والفنانون يواسونها...

تعرضت فنانة عربية شهيرة |لى صدمة بسبب مرض السرطان ، وسط مواساة زملائها في الوسط الفني.

وتعيش الفنانة سيرين عبد النور حالة نفسية سيئة بسبب إصابة ابن اختها "سابين نحاس" بالسرطان.

و واسى الكثير من الفنانين عبر تويتر "سيرين" ، داعين لنجل أختها بالشفاء.

وشاركت "سابين حداد" قصة إصابة نجلها بالسرطان ، داعية الآباء والأمهات إلى عدم إهمال أي عرض مرضي مفاجيء يحدث لأطفالهم.

وقالت سابين في منشور عبر "انستجرام" إن نجلها بدأ يشتكي من متاعب وقلة نشاط ، ولم تنتبه للأمر وتصورت أن الأمر بسبب مرحلة المراهقة التي يمر بها ، وبعدها أجبرته على الذهاب للتمرينات الرياضية لكنه كان يعود قبل نهاية التمرين بسبب التعب .

وتابعت: "بعدها أصيب بدور أنفلونزا وذهبنا به إلى الطبيب ليشتبهوا في بعض الأمور ويجروا بعض الفحوصات ليكتشفوا إصابة نجلي بسرطان الدم".

