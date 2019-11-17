شكرا لقرائتكم 4.8 مليون يورو.. مزاد قياسي للوحة من القرن 17 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بيعت لوحة "لوكريسيا" للرسامة الباروكية، أرتيميسيا جنتليسكي، في مزاد من تنظيم دار "ارتكوريال" في باريس، الأربعاء، بسعر قياسي بلغ 4,8 مليون يورو.

ورسمت اللوحة في ثلاثينات القرن السابع عشر. وقليلة هي الأعمال العائدة إلى أرتميسيا جنتليسكي في الأسواق. وقد كانت للرسامة مسيرة فنية دولية مميزة مع طلبات من عائلات مالكة أوروبية.

وأوضحت الدار الفرنسية أن اللوحة بيعت لجامع لوحات أوروبي "بعد معركة مزايدات حامية". وكان سعرها مقدرا بين 600 و800 ألف يورو.

وكان السعر القياسي السابق لأحد أعمال هذه الرسامة يبلغ 2,4 مليون يورو، وتحقق في مزاد فرنسي في كانون الأول/ديسمبر 2017.

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وعثر على لوحة الرسامة الإيطالية (1593-1654)، المبيعة، الأربعاء، في مجموعة في مدينة ليون الفرنسية، حيث كانت محفوظة منذ أكثر من 40 عاما.

وقال ماتيو فورنييه، مدير دائرة أرباب الفن القديمين في الدار، وإريك توركان الخبير في الفن القديم، في بيان إن "الإقبال على اللوحات الكبيرة يزداد كثيرا".

وتعرض دار "دروو" للبيع في المزاد، الخميس، تحفة للرسام برناردينو لويني، الذي عمل لفترة لحساب الفنان العالمي ليوناردو دا فينتشي. ويقدر سعرها بحوالي مليوني يورو.

ووصف توركان لوحة ارتيميسيا بأنها "جديرة بالعرض في أكبر متاحف العالم وهي في حالة حفظ استثنائية" وهو أمر نادر لعمل من تلك الفترة.