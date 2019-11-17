شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن مع هيفاء وهبى فى "أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان عباس أبو الحسن تصوير مشاهده فى فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبى، والذى يجسد فيه دور مهم ومحورى خلال الأحداث، حيث انضم مؤخراً للعمل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

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ونشر الشهر الماضى الإعلان الدعائى الخاص بالفيلم، والذى تظهر فيه 3 شخصيات فى زقاق مظلم.

يشارك فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوى، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، عباس أبو الحسن قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثى "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى"، من إخراج محمد حماقى.