شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى شقيقة محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الفنانة هبة مجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب فى ديكور الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامى، بعد عودتها السعودية ، حيث شاركت فى عرض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى 4 ليالى فى موسم الرياض، وتجسد فى المسلسل شخصية شعبية وهى شقيقة محمد رجب فى الأحداث.

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين.

وفى سياق متصل تعكف هبة مجدى على قارءة أكثر من سيناريو مسلسل جديد، عُرض عليها للعرض فى شهر رمضان المقبل وخلال الأيام المقبلة ستحسم أمرها، وذلك بعدما ظهرت فى دراما رمضان الماضى بمسلسلين هما "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر وأيتن عامر وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، و"ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.