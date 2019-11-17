شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى شقيقة محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل تعكف هبة مجدى على قارءة أكثر من سيناريو مسلسل جديد، عُرض عليها للعرض فى شهر رمضان المقبل وخلال الأيام المقبلة ستحسم أمرها، وذلك بعدما ظهرت فى دراما رمضان الماضى بمسلسلين هما "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر وأيتن عامر وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، و"ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.
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