محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت سميرة في الصور بإطلالة كاجوال وشبابية، وكتبت: "مستعدون". وتشارك سميرة سعيد حاليا في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج "The voice" رفقة أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد بإطلالة كاجوال شبابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.