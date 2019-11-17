تراند اليوم : قصة "وصية غامضة" أشعلت مشاجرة بين ورثة هيثم أحمد زكي .. ونقيب الممثلين يكشف السر...

كشفت صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر قصة وصية غريبة تركها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ، مؤكدين أنها أشعلت مشاجرة بين ورثة الراحل .

وقالت الأنباء المتداولة إنه في ليلة دفن الفنان هيثم أحمد زكي اقتحمت عماته المنزل تمهيدًا للإقامة فيه ، لكن نقيب الممثلين أشرف زكي طلب لهم الشرطة التي أتت وفتشت المنزل لتعثر على وصية لهيثم أحمد زكي يعلن فيها تبرعه بماله إلى إحدى دور الأيتام لتشتعل مشاجرات كبرى.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية ، نفى أشرف زكي نقيب الممثلين ما حدث ، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن من قبيل التأليف وقصص من نسج خيال مؤلفيها ولم تحدث من قريب أو بعيد.

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عن 35 سنة بعدما تعرفض لهبوط حاد في الدورة الدموية.

