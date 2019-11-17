شاهد: فرح الهادي تفاجئ متابعيها بما غيرته في شكلها

فاجأت الفنانة فرح الهادي الجمهور بالنيولوك الذي حصلت عليه، وذلك بعد ساعات فقط من طرحها سؤالاً على متابعيها على سناب شات وهو هل تقص شعرها؟

فرح الهادي قررت الحصول على لوك جديد، فقامت بقص شعرها بالفعل “كاريه” مع اعتمادها على غرة أمامية، لتستعرض شكلها الجديد في لقطات نشرتها على سناب شات.

وكانت فرح الهادي نشرت فيديو على سناب شات وهي ترتدي شعراً مستعاراً “كاريه” وبها غرة كثيفة أمامية، وسألت متابعيها هل تقص ذات القصة؟ مشيرة إلى أنها تشعر برغبة حقيقة في استنساخ هذا اللوك.

>ويبدو أن متابعي فرح الهادي نصحوها بقص شعرها، فلم يمر سوى ساعات وقامت بالفعل بالحصول على لوك جديد.

تفاعل محبو فرح الهادي مع نيولوك الخاص بها مؤكدين على أن إطلالتها مناسبة لها، وأن الشعر القصير يظهر ملامحها بشكل أفضل من الطويل، كما أن الغرة الأمامية منحتها حيوية.

ومن المعروف عن فرح الهادي حبها للتغيير في شكلها باستمرار، فهو معتاد منها قص شعرها مع تغيير لونه، ثم تعاود وتقوم بوضع وصلات شعر من أجل منحه إطالة.