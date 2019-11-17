شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لأبطال "لوكاندة الأوباش" أمام ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المخرج أشرف زكى على أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش" أمام الفنان ماجد المصرى، ومن المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة.



مايا دياب

ويشارك فى بطولة العمل، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز.



مايا دياب وحسن الرداد وحمدى بدر

يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" لمحمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز ومحمد سعد.

يشار إلى أن ماجد المصرى يعرض له هذه الفترة مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى.