إليسا بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة البنانية إليسا مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت إليسا في الصور، التي تم إلتقاطها في دبي، بقستان أسود قصير، وهي تطل من شرفة على البحر.
وعلقت: "باي باي.. دبي الجميلة"، وكان مع إليسا صديقها وديع النجار.
يذكر إن إليسا تدعم الثورة اللبنانية منذ اليوم الأول، وشاركت في إحدى المظاهرات.
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