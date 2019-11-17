حجز تذاكر "القاهرة السينمائي" من خلال "تذكرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اتفق محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، مع منتصر النبراوي، رئيس شركة تذكرتي، على تنظيم حضور المهرجان باستخدام "سيستم" تذكرتي، حسب بيان رسمي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وكذلك المخرج الإنجليزي تيري جيليام، كما سيشهد المهرجان تكريم النجمة منة شلبي، بجائزة فاتن حمامة للتمييز.

ويشهد المهرجان، الذي ينطلق يوم الأربعاء ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل، عرض أكثر من 150 فيلما، بينها 21 فيلما قصيرا.