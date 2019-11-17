طرح أفيش فيلم "يوم إيه يوم لأ" لزياد برجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت شركة "فالكون فيلمز" عن البوستر الدعائي لفيلم "يوم إيه يوم لأ"، الذي تصدره المطرب اللبناني زياد برجي إلى جانب الممثلة باميلا الكيك.

ظهر برجي على الأفيش وهو يقدم خاتم الزواج لباميلا، بينما ظهرت باميلا بفستان الزفاف.

ولم تكشف الشركة حتى الاَن على الموعد الرسمي لعرض الفيلم بدور العرض.

Advertisements

الفيلم يشارك في بطولته، الفنان الكوميدي هشام حداد إلى جانب عدد من الممثلين بينهم ميا سعيد وسلطان ديب.

"يوم إي يوم لأ" من إخراج نبيل لبّس وتأليف رافي وهبي، وإنتاج فالكون فيلمز لصاحبها صبحي سنان.