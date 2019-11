ميغان ماركل مثّلت مشاهد إباحية ودعمت المثليين.. وهكذا تعرفت على الأمير هاري وبدأت قصة حبهماهيثم أحمد...

ميرنا وليد - بيروت - هي المرأة التي غيّرت نظام المملكة المتحدة كاملة، وجعلت الجميع يرى من منظار مختلف، في دولة يخضع فيها أمراؤها وسكانها الى عادات وتقاليد لا تتغير. فمع أنها مطلّقة وممثلة ومن بلد مختلف، وأكبر من ​الأمير هاري​، إلا أنها وعلى الرغم من كل ذلك، إستطاعت أن تسرق قلبه لتصبح دوقة سايكس.

من هي​ميغان ماركل​قبل ان تكون دوقة؟

راشيل ميغان ماركلولدت في 4 آب/أغسطس عام 1981، هي في الأصل ممثلة أميركية عرفت بالمسلسلات، قبل أن تعتزل مهنتها لأداء واجباتها الملكية.

ولدتميغان ماركلوترعرعت في ​لوس أنجلوس​ - ​كاليفورنيا​، وارتادت المدارس الخاصة في منطقة ​هوليوود​. خلال دراستها في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي، والتي تخرجت منها في العام 2003 بشهادة في المسرح والدراسات الدولية، بدأت في لعب أدوار صغيرة في المسلسلات التلفزيونية الأميركية والأفلام. في عام 2011، ظهرت لأول مرة بشخصية راشيل زاين في المسلسل الأميركي Suits وعرفت شهرة واسعة من خلاله.

منذ العام 2014 وحتى العام 2017، كانت ماركل رئيسة تحرير موقع ويب نمط الحياة The Tig. استمدت اسمها من النبيذ الأحمر. في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، أصدرت شركة Markle وشركة الملابس الكندية Reitmans، خطوطاً لملابس الموضة النسائية والملابس الكاجوال. وسرعان ما بيعت الخطوط التي تستند إلى أسلوبها الشخصي، والتي وصفت بأنها "فتاة طموحة في البيت المجاور"، وبطابعها في شخصية Suits.

عام 2010، تم دفع مبلغ 187 ألف دولار لدورها في Remember Me و 171 ألف دولار لدورها في الفيلم القصير The Candidate ولدورها في suits. وقدرت مجلة فورتشن أنه دُفع لماركل 50 ألف دولار عن كل حلقة، وهو ما يصل إلى دخل سنوي يقدر بنحو 450 ألف دولار.

ثروةميغان ماركلقبل العرش الملكي

عام 2017، قدرت دراسة أميركية حول ثروات الفنانين قيمة ثروتها الصافية الإجمالية بمبلغ 5 ملايين دولار، فقد عرفت ميغان ماركل نجاحاً كبيراً في ادارة الأعمال وكذلك التمثيل، واستطاعت ان تحصد مبالغ مالية كبيرة من مشاركاتها في المسلسلات والافلام.



زواجها الاول من منتج أميركي

بدأت علاقةميغان ماركلبالممثل والمنتج ​تريفور إنغلسون​ عام 2004 حين كانت تبحث عن فرصة لكي تدخل عالم هوليوود، فأنتج لها فيلماً من بطولتها وبطولة ​روبرت باتينسون​ تحت اسم Remember Me، وتزوجا في أوتشو ريوس -جامايكا، في 10أيلول/ سبتمبر عام 2011 ، وتطلقا في الـ 2013 من دون اسباب واضحة ولظروف غير معروفة، إلا أن صديقتها رجحت أن يكون السبب هو بعد المسافة، إذ أن ميغان كانت مضطرة أن تعيش في كندا حيث كان يتم تصوير مسلسل suits بينما تريفور كان يتابع عمله في لوس أنجلوس. وكانت جمعت ميغان ماركل علاقة عاطفية سريعة بنجم "إكس فاكتور" السابق ​مات كاردلعبر الإنترنت في عام 2015، ولكنها لم تستمر طويلًا.

ميغان ماركلممثلة جريئة تخلت عن العريّ

قبل اعتزالها مهنة التمثيل، كانتميغان ماركلجريئة في أدوارها التي كانت تطل فيها وهي عارية في السرير مع الممثل، وقد اعترض العديد من الأشخاص على الموضوع، إذ يفترض أن تكون هي الوجه الراقي للبريطانيات، إلا أن الموضوع لم يتخطَّ كونها أدواراً تمثيلية. ولم يكن لميغان أية فضائح جنسية.



كيف تعرفتميغان ماركلالىالأمير هاري؟

في حزيران/يونيو عام 2016، بدأت علاقتها بـالأمير هاريبعد أن التقيا في موعد أعمى نظّمته صديقة مشتركة لهما. أُعلنت العلاقة للصحافة في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، أصدرت جهة في العائلة الملكية، بياناً رسمياً تناول "موجة من الاعتداءات والمضايقات" موجهة ضد ماركل ودافعت عنها.

وخلال مقابلة مع مجلة فانيتي فير في أيلول/سبتمبر عام 2017 ، تحدثت ماركل علنا لأول مرة عن حبها للأمير هاري، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، ظهرت لأول مرة علنيا معالأمير هاري.

ماذا عن اطلالةميغان ماركلفي زفافها؟

قبل الزفاف كانت التوقعات كثيرة حول فستان زفافميغان ماركل، الا ان المصممة التي اختارتها ليست الا كلير وايت كيلر وهي كبيرة المصممين فيدار أزياء جيفينشي. وكشفت الاخيرة في تقارير صحفية، انسعر الفستانبلغ 270 ألف دولار أميركي.

وتعرضتميغان ماركللانتقادات بسبب عدم لجوئها الى مستحضرات التجميل بشكل كبير واكتفت فقط بوضع اساسات الماكياج على وجهها في هذا اليوم الكبير!

ميغان ماركلما بعد الزواج

استلمتميغان ماركلمنصبها كدوقة سايكس، لتصبح وجهاً رسمياً لدولة مهمة، وصادقت الملكة إليزابيث الثانية. ويبدو ان ميغان بذكائها وحنكتها استطاعت ان تحجز لها مكاناً خاصاً في هذه العائلة، وهي الآن متفرغة للأعمال الخيرية والزيارات الدولية.

ولادة ابنها من الأمير هاري

في 6 أيار/مايو عام 2010 أعلنت الصفحة الخاصة للأمير هاري ودوقة ساسكس​ميغان ماركلعلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأخيرة أنجبت مولوداً ذكراً وهما في صحة جيدة. وبعد أيام على الولادة أعلنا اسمه ليكون "آرتشي هاريسون"، ولم يحصل حتى الآن على لقب الأمير مثل أولاد عمه.

هذا سر نضارة بشرتها

كشفت خبيرة العناية بالبشرة الشهيرة في لندن سارة شابمان عن سر نضارة بشرةميغان ماركل، وقالت إنها تحرص على عدم التخلّي عن تطبيق الكريم الواقي من أشعة الشمس لتحمي بشرتها اضافة الى ذلك لا تعتمد علاجات مكافحة الشيخوخة بل الاساس بالنسبة لها الظهور من دون تطبيق طبقات سميكة من كريم أساس.

دعم ميغان ماركل والأمير هاري للمثليين

في حزيران/يونيو عام 2019، أعلن الأمير هاري وميغان ماركلدعمهما للمثليين، وقالا إن الإرتباط بينهم أمر عادي، وان الحب هو حب لو كان بين شخصين من الجنس نفسه. وأكدا أنهما سيقفان الى جانب كل الأشخاص والجمعيات الذين يعملون من أجل هذه القضية، ما أثار الجدل بين المتابعين الذين إنقسموا بين مؤيد ومعارض.