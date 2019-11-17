شاهد.. هكذا رد رامي امام على شائعة وفاة والده

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - رد المخرج رامي إمام على شائعة وفاة والده الفنان عادل امام بمقطع فيديو جديد، ظهر خلاله من استديو تصوير مسلسل “فالنتينو”.
وظهر رامي امام في الفيديو الذي عبر حسابه على انستغرام في موقع التصوير، وبجواره عادل إمام وهو يقرأ الحوار ويدخن سيجارة:” شوفوا مين جنبي، اهو بيذاكر وبيستعد قبل التصوير”.
يذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول حول رجل أعمال يملك مجموعة من المدارس الدولية ويدخل في العديد من الأزمات للحفاظ على مدارسه لتقديم مستوى تعليم جيد ومختلف، كما يدخل في العديد من العلاقات العاطفية، التي تجعله يكتسب لقب “فلانتينو”.
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