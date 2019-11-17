شاهد.. سما المصري في وصلة رقص “عالرايق”!

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص شرقي.

وتمايلت سما المصري، في الفيديو، على الاغنية الشعبية “خطوة” للفنان مصطفى حجاج وعلقت قائلة: “عالرايق عشان ضاضا بسكلته” في اشارة الى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

من ناحية اخرى، ردت سما المصري على تهديد مرتضى منصور لها بسجنها في فيديو اخر قالت فيه: “هيمسكوه قريب في قضيه مخله بالادب بس مش مع ستات مع رجاله في قلب بعض.”