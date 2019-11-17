القبض على رجل تهجم على سيلين ديون في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على رجل في ولاية نيويورك، هو غير معلوم الهوية أثناء محاولته للتهجم على المغنية العالمية سيلين ديون والتظاهر ضدها.

وذكرت جريدة الديلي ميل البريطانية أن سبب غضب الرجل لأنه شخص نباتي - لا يتناول لحوم- ورأى أن إطلالة سيلين ديون المعتمدة على الجلد المصنوع من جلود الحيوانات غير إنسانية لذلك قرر مهاجمتها.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، سيلين ديون، قد ظهرت بإطلالة عبارة عن بنطال جلد طبيعي مع حقبتين من ماركة chanel العالمية مصنوعة أيضا من الجلد.

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والجدير بالذكر أن سيلين ديون، كانت متواجدة في نيويورك من أجل الترويج لألبومها الجديد courage الذي طرح يوم الجمعة 15 نوفمبر.

وكانت حفلة المطربة والنجمة الكندية سيلين ديون، مؤخرا، قد حققت نجاح كبير، وذلك قبل أيام، حيث حضر نحو 20 ألفا من محبي سيلين ديون المتحمسين جدا في كيبيك، أول حفلة لها قبل 3 أيام، وجاء ذلك ضمن جولتها العالمية “كاريدج”، في عودة ناجحة للنجمة العالمية إلى مقاطعتها بعدما أمضت 16 عاما في الولايات المتحدة.

وشهد الحفل وقوف الحضور في مركز فيديترون الذي اكتظ بالمعجبين وسط التصفيق الحار مستقبلا المغنية الكندية التي بكت فرحا شاكرة جمهورها الوفي.

وقالت النجمة العالمية متأثرة: أنا متوترة جدا إنها المرة الأولى التي أنخرط فيها بهذا الشكل في عرض. قبل ذلك كان لدي شريك خبير في ذلك” موجهة يدها إلى السماء في إشارة إلى زوجها الراحل رينيه انجليل. وأكدت “هذا المساء أريده أن يكون فخورا بي وبكل الفريق.