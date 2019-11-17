النجم التركي جان يامان آخر انسجام مع راقصة على أغنية مصرية في ملهى ليلي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى الفنان التركي جان يامان سهرة خاصة مع مجموعة من أصدقائه داخل ملهى ليلي بمنطقة أتيلار، إلا أن أحدهم التقط فيديو مثير للنجم الشاب وانتشر كالنار في الهشيم بين محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جان ظهر في الفيديو يرقص مع راقصة في الملهى بشكل عكس مدى انسجامه واستمتاعه بأجواء السهرة، واعجابه الراقصة، حتى أنه سحب مبلغ مالي ووضعه بيده داخل منطقة الصدر كهدية منه لها، واللافت أن الرقصة والفنان الشاب كانا يرقصان على أغنية «يلا بينا يلا» للفنان المصري محمد فؤاد.

الفيديو سبب هجوم قوي من بعض النشطاء على الفنان الشاب، والذين رأوا أن أصدقاء جان وضعوا الفنان الشاب في موقف محرج أمام محبيه، في الوقت الذي دافع عنه البعض الآخر، مؤكدين أن جان له مطلق الحرية في حياته الشخصية.

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من ناحية أخرى، يستعد جان يامان الذي احتفل بعيد ميلاده الـ30 منذ أيام، لتأدية الواجب العسكري في الجيش التركي، حيث صرح يامان بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّته الحالية بالشعر الطويل مجدداً.

يُذكر أن جان يامان حقق شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في تركيا وخارجها بعد نجاحه في مسلسل «الطار المبكر» الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية ديميت أوزديمير، وإلى جانب حصولهما على الكثير من الجوائز والتكريمات عن هذا العمل في تركيا، تم تكريمهما في حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان أبريل الماضي.