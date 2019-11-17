تكلفة إطلالة شيرين عبدالوهاب في حفلها الأخير بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

شيرين عبدالوهاب، تألقت خلال الحفل بفستان أحمر كلاسيك، بأكمام طويلة من دار الأزياء العالميةBronxandBanco، الفستان من الستان الذي لا يحمل أي نقوش، وبلغ سعره 898 دولارا بعد الخصم، أي ما يعادل 14,529 جنيها مصريا.

كما اختارت تسريحة شعر كيرلي زادت من جمالها وأناقتها واعتمدت في زينتها على الماكياج الترابي.

شيرين، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي معها والذي ردد كلمات أغانيها طوال الحفل.

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للمرة الأولى غنت شيرين عبدالوهاب أغنيتها الخليجية “الحب خدعة”، في حفلاتها الفنية كما قدمت أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، والتي غنتها باللهجة الخليجية.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة المصرية للعودة للغناء في مصر بعد غياب طويل ذلك في حفل غنائي كبير من المقرر إقامته يوم 13 ديسمبر المقبل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

كما من المقرر أن تبدا تصوير مشاهد فيلمها الجديد والذي ينتجه المنتج المصري وليد منصور، بعد الاستقرار على أبطاله.