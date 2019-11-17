شافكي المنيري تكشف عن أقرب أدوار زوجها ممدوح عبدالعليم لشخصيته الحقيقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية شافكي المنيري، في كتابها “أيام في بيت المحترم”، والذي تسلط الضوء على الجانب الإنساني لزوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، وصفاته الشخصية كزوج وأب، عن أقرب الأدوار التي أداها لشخصيته الحقيقية.

الإعلامية المصرية كشفت أن أقرب دور قدمه زوجها الراحل لشخصيته الحقيقة، هو دوره بمسلسل “الضوء الشارد”، وهي شخصية “رفيع بيه”، العمدة الصعيدي الذي يظهر للناس حزمه وانضباطه وقوته، فيما يخفي بداخله قلبا ودودا مليء بالمشاعر والحب.

وأضافت أنها وجدت في شخصية “رفيع بيه” زوجها الذي تعرفه وتعيش معه، فكانت تجد فيها رومانسيته وحنانه معها ومع ابنتهما الوحيدة “هنا”.

وأضافت أن علاقة زوجها الراحل بوالدته كانت تشبه علاقة “رفيع بيه” بأمه التي أدت دورها الفنانة سميحة أيوب، كذلك حبه الشديد لأخوته وعلاقته القوية بهم وحرصه الشديد على مصالحهم، مؤكدة أن شخصيته في “الضوء الشارد” ظلت معه بقية حياته، بنفس الأناقة والقوة والاهتمام بأدق التفاصيل.

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ومسلسل “الضوء الشارد” بطولة ممدوح عبدالعليم، ومنى زكي، وسميحة أيوب، ومحمد رياض، ورانيا فريد شوقي، ويوسف شعبان، ورشوان توفيق، وغيرهم.

وكان قد أقيم حفل توقيع كتاب “أيام في بيت المحترم” للإعلامية المصرية شافكي المنيري، والذي يتناول قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعلي، في أحد الفنادق الكبرى مؤخرا.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وكان من بين الحضور نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج مجدي أبو عميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها “الضوء الشارد”.

كما حضر المهندس أسامة الشيخ، والإعلامية نشوى الحوفي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان خالد زكي، والفنان هشام عباس، والفنان محمد رياض، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم.