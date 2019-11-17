أورلاندو بلوم يسعى للإنجاب من كاتي بيري

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تحدث ممثل قراصنة الكاريبي أورلاندو بلوم مؤخرًا عن علاقته مع خطيبته ومغنية البوب بيتي كاتي بيري وكشف أنه لا يستطيع الانتظار لإنجاب أطفال منها.

أفادت صحيفة ” Mirror UK ” أن النجم البالغ من العمر 42 عامًا - ولديه ابن يبلغ من العمر ثماني سنوات، فلين، من زوجته السابقة وعارضة الأزياء ميراندا كير - قال إن علاقته مع كاتي كانت ناجحة بسبب قدرتها على التواصل والتنازل.

وبحسب ما ورد سيتزوج الثنائي الشهر المقبل بعد خطبتهما في فبراير من هذا العام، وفقًا لتقارير ديلي ميل.

وكشف الممثل في مقابلة لمجلة Man About Town مؤخرًا “أريد حقًا أن يستمتع العائلة والأصدقاء، وابني الجميل، وإنجاب المزيد من الأطفال”.

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وتابع “أريد أن أؤكد عندما اتزوج على انجاب المزيد من الأطفال، هذا الأمر يتملكني ويمتلئ به قلبي، وهي تماثل في حقيقتها فكرة كيف تكون الرومانسية الحقيقية”.

وفي سياق اخر ان كان كل من أورلاندو وكاتي (35 عامًا)، قد استمتعا برحلة رومانسية إلى أهرامات الجيزة في مصر بمناسبة عيد ميلاد المطربة، وفقًا لتقارير كثيرة متداولة. وقد شارك الثنائي متابعيهما على حساباتهما بوسائل التواصل الاجتماعي، صور كثيرو من زيارتهما الأخيرة إلى مصر.

بالإضافة إلى بيري وبلوم، تم توجيه الدعوة إلى 64 من أقرب أصدقائها إلى مصر لقضاء عطلة صحراوية فاخرة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد احتفلت المغنية بهذه المناسبة برحلة نهرية لمدة 10 أيام مليئة بالمرح في نهر النيل، وركوب الجمال عبر الصحراء والاستمتاع بغروب الشمس المذهل فوق الأهرامات، والتى نشرتها جميعًا في عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما بقيا أورلاندو وكاتي بعيدين عن الصحافة، وفي حالة من التكتم والسرية على أخبار وخطط زفافهما، تكشف المصادر القريبة منهما أن الاحتفال سيكون حميمي وعلى نطاق ضيق.