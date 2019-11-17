النجم وودي آلن وأمازون ينهيان معركة قانونية بشأن صفقة بقيمة 68 مليون دولار

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أنهى الممثل وودي آلن دعوى قضائية بقيمة 68 مليون دولار ضد شركة أمازون دوت كوم لتراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع فيلم كان قد انتهى منه.
أبلغ ألن وأمازون المحكمة الفدرالية في مانهاتن في وقت متأخر من ليلة الجمعة بأن الدعوى تم رفضها طوعًا. ولم يرد محامو ألين وأمازون على الفور يوم السبت على طلبات التعليق.
قام ألن بمقاضاة شركة أمازون في فبراير، بعدما رفضت استكمال تعاقدها معه على خلفية ادعاء “لا أساس له” من أنه تحرش بابنته بالتبني ديلان فارو في عام 1992.
وردت أمازون في أوراق المحكمة بأن تعليقات الممثل المتعلقة بحركة #MeToo، التي بدأت في أواخر عام 2017، ضمنت أن الشركة لن تتلقى أبدًا الفوائد والاموال المتوقعة من عقدها مع الن، مبررة قرارها بإنهاء علاقتها.
فاز ألين بأربع جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل مخرج عن فيلم “آني هول” لعام 1977، والذي فاز بجائزة أفضل صورة.
لكنه شهد عائدات متواضعة للعديد من الأفلام منذ انفصاله عن ميا فارو، وقد أعرب بعض الممثلين والممثلات عن أسفهم لظهورهم في أفلامه بعد مزاعم ديلان فارو التي اتهمته بالتحرش.
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