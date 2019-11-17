سيلين ديون تحتفل بطرح ألبومها الجديد بإطلالات مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الكندية سيلين ديون بطرح ألبومها الغنائي الجديد Courage، بتجولها في مدينة نيويورك وإحيائها لعدد من الحفلات ظهرت خلالها بأربعة إطلالات مختلفة.

ونشرت جريدة الديلي ميل، لقطات من احتفال سيلين بطرح الألبوم ظهرت خلالها أمام عدد من المسارح التي التقت بها بجمهورها الذي حرص على الاحتفال معها بهذه المناسبة.

ويعتبر ألبوم Courage الجديد للنجمة سيلين ديون، الألبوم رقم 12 لها الذي تطرحه باللغة الإنجليزية، ورقم 27 في عدد البوماتها الإجمالي.

ويعد ألبوم Courage الجديد، أول ألبوم تطرحه سيلين ديون باللغة الإنجليزية منذ ستة أعوام، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية Columbia Records.

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ومن المقرر أن يشمل ألبوم Courage، 16 أغنية جديدة من ضمنها أغنية فيديو كليب Imperfections، وقد أششرفت سيلين على الإخراج الفني لجميع الأغاني بنفسها.

وكان أو إعلان من جانب سيلين ديون عن طرح الألبوم الجديد في يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، ونوهت وقتها عن طرحها لعدد من أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

وتخطط سيلين ديون لطرح قريبا أغنيتين جديدتين بعد أغنية Imperfections من ألبوم Courage، هما أغنية بعنوان Lying Down، وأغنية أخرى بعنوان Courage.

وبدأت سيلين ديون الحملة الترويجية لألبومها الجديد Courage، من خلال جولة فنية تحيي خلالها عدد من الحفلات الموسيقية، وقد بدأتها بمدينة Quebec City.

وتعتبر هذه الجولة الغنائية، الأولى لسيلين ديون منذ أكثر من عشرة أعوام، بعد تركها لمحل إقامتها بمدينة لاس فيجاس عقب وفاة زوجها.