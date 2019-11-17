ريهانا تتألق في حفل افتتاح«Queen & Slim».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين على السجادة الحمراء لافتتاح فيلم الأكشن والإثارة Queen & Slim، ظهورالمطربة العالمية ريهانا لحضور العرض الخاص الأول للفيلم في لوس أنجلوس، قبل عرضه رسمياً يوم 17 نوفمبر الجاري.

وكانت ريهانا صاحبة الـ 31 عاماً، قد خطفت الانظار لها على السجادة الحمراء، وارتدت فستان أسود اللون مكشوف من الأعلى والأسفل، وسط عدد كبير من الإكسسوار والمشغولات الذهبية.

وعلى جانب أخر، التطقت عدسات الكاميرات، مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، مؤخرا، وهي تستمع بوقتها في مهرجان Crop Over في مسقط رأسها في باربادوس.

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النجمة العالمية الشهيرة جذبت الانظار إليها بالتصميم الذي إرتدته لهذه المناسبة، حيث اختارت ثوباً وردياً مغطى بالريش وذلك في ختام احتفالات “Crop Over”، حيث تحرص دائماً على حضور جزءًا من هذه الإحتفالات التقليدية والتي توافق في نهاية موسم قصب السكر.

وكانت مجلة “فوربس” كانت قد صنفت ريهانا أثرى مغنية في العالم مع ثروة مقدّرة بنحو 600 مليون دولار.

ويأتي الجزء الأكبر من ثروة ريهانا من جولاتها ومبيعات ألبوماتها. وتملك الفنانة أيضاً ماركة الملابس الداخلية “سافدج اكس فنتي”.

كما تستعد ريهانا لطرح ألبومها التاسع، بداية ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال ميوزيك المتعاقدة مع المطربة الأمريكية الأشهر في تاريخ الراب.