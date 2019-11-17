شكرا لقرائتكم خبر عن Iron Man يعود لعالم مارفل فى مسلسل جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الممثل العالمى روبرت داونى لعالم مارفل مرة أخرى بعد وفاته فى المشهد الأخير من فيلم avengers endgame، ليجسد الأداء الصوتى لمسلسل بعنوان what if يعرض عبر المنصة الرقمية الجديدة Disney+.

وسيلعب داونى دور تونى ستارك الشهير فى إنقاذ كوكب الأرض فى آخر مشاهد فيلم avengers endgame المتمم لسلسلة الأفينجرز الشهيرة، بحسب التقارير التى نشرتها وسائل الإعلام العالمية عن المسلسل الجديد.

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وعلى سياق متصل، كشفت مارفل عن مشهد محذوف للممثل العالمي روبرت داوني من الفيلم الأخير، وهو مشهد بينه وبين ابنته، حيث تأكد منها أن تضحيته نجحت، كما أنه أخبرها أنه يشعر أنه قام بعمل شىء خاطئ، ولكن أخبرت مورجان والدها أنه يجب عليه أن يسامح نفسه، وأكدت له أنها قوية مثل أمها، وأنها سعيدة بالوقت الذي قضته معه، وفى نهاية حوارهما أكد ستارك لابنته انه سعيد طالما هي سعيدة.

وكان قد انتهى رسميا عرض فيلم Avengers : Endgame فى دور العرض حول العالم، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليار و797 مليون دولار، والتى أنقسمت بين 858 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار و939 مليون دولار حول العالم.