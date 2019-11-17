شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "لص بغداد" ينتهون من تصوير الأفيشات الرسمية وطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك فريق عمل فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى يناير المقبل، حيث يتبقى 4 أيام فقط وينتهى التصوير بالكامل، الفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وفى السياق ذاته، صور أبطال الفيلم الأفيشات الرسمية للعمل، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلا عن أفيش "جماعى" ضم كلا من محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توته، ومن المقرر الكشف عن تلك الأفيشات خلال أيام، بالأضافة إلى "التيزر" الرسمى الأول للعمل، كما طرحت الشركة البوستر الرئيسى لبطل العمل محمد إمام الفترة الماضية.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.