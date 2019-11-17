شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وفاء عامر فى حفل إفتتاح مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف وعرض "الجوكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منذ قليل الدورة الـ 24 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، والذي يقام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة مابين 16 إلي 22 نوفمبر الحالي.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح في مسرح محمد الخامس، وتحت رئاسة دكتور عبد الحق منطرش رئيس المهرجان، كما تم تكريم النجمة المصرية وفاء عامر، والتي تشارك أيضا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.

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بالإضافة لتكريم الممثلة المغربية بشري أهريش، والمخرج المغربي الكبير داود أولا السيد، وتم أيضا تكريم سينما الكوت ديفوار كضيف الشرف لهذه الدورة.

وصعدت فرقة أواني من ساحل العاج وقدمت عرض غنائي بعنوان أفريقيا، وقد تفاعل معه جميع الحاضرين، وفي نهاية الحفل عرض فيلم الجوكر 2019 للمخرج لورنس سير كفيلم افتتاح هذه الدورة.























