شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تصور "بنات ثانوى" الثلاثاء المقبل بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة جميلة عوض مشاهدها فى فيلم "بنات ثانوى" الثلاثاء المقبل بإحدى الشقق بمصر الجديدة، وتجمع المشاهد بين جميلة عوض وهنادى مهنى ومحمد مهران وآخرين من النجوم الشباب.

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق وعلى رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية بالصف الثانى الثانوى خلال الأحداث وتتعرض لكثير من المواقف.

"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

يذكر أن جميلة عوض قدمت فيلمين هذا العام هما "الضيف" مع خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وإخراج هادى الباجورى وعرض فى يناير الماضى، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال وبيومى فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومها أبو عوف ومحمد ثروت وإخراج محمود كريم وتم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى.